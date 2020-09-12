“الوطنية للدواجن” تنظم دورة تدريبية حول متطلبات منح شهادة الحلال الدولية

عمان – في إطار حرصها على توعية موظفيها والارتقاء بأدائهم من خلال الاطلاع على آخر وأحدث التطورات في قطاع صناعة الدواجن، نظمت الشركة الوطنية للدواجن مؤخراً دورة تدريبية لموظفيها وموظفي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حول متطلبات منح شهادة الحلال الدولية.

واستعانت الشركة الوطنية للدواجن، بمنظمة شهادة الحلال الدولية وهي هيئة رائدة في منح شهادات الحلال، معتمدة حسب الأصول في الأردن ومن قبل جهات دولية أخرى، لتقديم الدورة التدريبية التي عقدت على مدار يومين.

وخلال الدورة، تعرف موظفو الشركة الوطنية للدواجن والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ، على جميع المتطلبات المهمة لاعتماد منتجات الدواجن لتكون متوافقة مع أحدث متطلبات ذبح الحيوانات وفقاً للشريعة الإسلامية والمواصفات القياسية الخليجية، وفهم واستيعاب متطلبات ومبادئ المواصفات القياسية ذات العلاقة.

كما شملت موضوعات الدورة، المواصفات المعمول بها لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال، والتعريف بطرق فحص الغذاء والمنتجات الحلال، إضافة إلى متطلبات جهات منح شهادات الحلال، وجهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال.

وأكد مدير عام الشركة الوطنية للدواجن، أحمد الرعود، إن تنفيذ هذه الدورة التدريبية يأتي ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لبناء الكفاءات والقدرات الفنية المتخصصة، لافتاً إلى أن منظمة شهادة الحلال الدولية ستقوم بالتدقيق على مدى التزام “الوطنية للدواجن” بالمواصفات القياسية ومنحها شهادة الحلال قبل نهاية الشهر الحالي.

وتطرق الرعود إلى أهمية حصول الشركة على هذه الشهادة، كونها تُعد اعترافا رسميا من المنظمة بأن “الوطنية للدواجن” ذات كفاءة ومؤهلة للقيام بمهامها في هذا الجانب، إضافة إلى أن الشهادة ستساعد الشركة في تسهيل تصدير منتجاتها من الدواجن إلى دول مجلس التعاون الخليجي والمطاعم العالمية الموجودة في هذه الدول.