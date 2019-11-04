شركات وأعمال

“الوطنية للدواجن” في ضيافة “الغد” – فيديو

منذ ساعتين
وفد "الوطنية للدواجن" في لقاء مع رئيس تحرير الغد

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عمان – الغد – ضمن مبادرات “الغد” في دعم المنتجات الوطنية والشركات المحلية الرائدة، استقبلت الصحيفة في مقرها بعمان، يوم الأربعاء الماضي، وفدا من الشركة الوطنية للدواجن، التي تعتبر أقدم شركة دواجن في المملكة.

وخلال الزيارة، قدمت الشركة عرضا تفصيليا عن منتجاتها، من الدواجن الكامل والمقطع والأحشاء، فيما تحدث مدير المبيعات في الشركة محمد القططي، عن تاريخ الشركة وتطورها وتطلعاتها المستقبلية.

عينات من منتجات الشركة الوطنية للدواجن

وقال القططي إن “الشركة تعمل حاليا على تطوير منتجاتها بشكل أكبر”، معلنا أنها “بصدد إطلاق أصناف جديدة، ستعلن عنها لاحقا”، مؤكدا أنها ستكون متوفرة في الأسواق قريبا.

وأضاف أنه “تم تطوير القطاع عن طريق إنشاء مصنع للحوم المصنعة يتم تزويده بالدجاج الطازج من خلال الشركة الوطنية للدواجن، ويتم إعادة تصنيعه على شكل أصناف متنوعة.

وتتميز الشركة الوطنية للدواجن بـ”تكامل الإنتاج بحيث يتم تغذية الدجاج من الأعلاف المحضرة في مصانع خاصة بالشركة”، بحسب القططي الذي أكد أن تغذية دجاج الوطنية “نباتية مية بالمية، عن طريق الذرة والصويا”.

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