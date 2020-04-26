“الوطنية للسيارات” تطلق عروضا استثنائية على طرازات “فيات” و”أبارث”

دبي- أعلنت “الوطنية للسيارات”، الوكيل الحصري لسيارات “فيات” (Fiat) و”أبارث” (Abarth) الإيطالية في دبي والإمارات الشمالية، عن باقة من العروض الاستثنائية على طرازات مختارة في شهر رمضان. ويشمل العرض تسديد الدفعة الأولى كاملة نيابة عن العميل وضمان إعادة الشراء بعد ثلاث سنوات على سيارات “فيات 500 لاونج” (Fiat 500 Lounge)، “فيات 500-ستار” (Fiat 500-Star) الهاتشباك والمكشوفة، و”فيات 500 روكستار” (Fiat 500 Rockstar) الهاتشباك والمكشوفة، والتي يبدأ سعرها من 999 درهما في الشهر.

أما العملاء الراغبون بالاستمتاع بتجربة قيادة أكثر تشويقاً، فإن “الوطنية للسيارات” تقدّم لهم عرضا مثيرا يشمل تسديد كامل الدفعة الأولى نيابة عنهم، بالإضافة إلى خيار ضمان إعادة الشراء وذلك على السيارة المتميّزة “أبارث 595 كومبتزيوني” (Abarth 595 Competizione) الهاتشباك والمكشوفة والتي يبدأ سعرها من 1.799 درهما بالشهر.

تعليقاً على هذا، قال مارك جنكينز، الرئيس التنفيذي لدى “الوطنية للسيارات”: “يسرّ شركة “الوطنية للسيارات” أن تقدّم لعملائها عروضا رائعة لشهر رمضان الكريم كي تضمن استمتاعهم بأفضل ما توفره سيارات “فيات” و”أبارث” من مزايا رائعة. ومع سعينا للتكيّف وتجاوز هذه الفترة التي تشهد الكثير من التغيّرات وعدم الوضوح، نأمل بأن نخفّف عن كاهل العملاء ولو قليلاً عبر منحهم عروضاً مميّزة تتلاءم مع روحية هذا الشهر الفضيل.”

من بين الطرازات المشمولة في عروض رمضان هناك “فيات 500″ و”فيات 500-ستار” المكشوفة والتي تتمتّع بأناقة لا تتبدّل مع مرور الزمن مع مستويات راحة عالية. أما بالنسبة للعملاء الذين يتطلّعون لمزيد من الأداء، فيمكنهم الاستفادة من العروض المتوفرة على سيارة “أبارث 595 كومبتزيوني” الشهيرة بطرازيها الهاتشباك والمكشوف والتي تضم محرّك 1.4 T-jet الذي يولّد قوّة قدرها 180 حصاناً، وهي مثالية للعملاء الراغبين بالإثارة التي تولّدها أجواء السباقات، أكان من ناحية الأداء أم لجهة ما تحويه من تقنيات متطوّرة. وتأتي جميع نسخ محرّك 1.4 T-jet متصلة بعلبة تروس “أبارث” التتابعية الآلية مع مقابض لتبديل السرعات، إضافة لاحتوائها على تقنية Uconnect™، ونظام معلوماتي ترفيهي بشاشة عالية الدقّة قياس 7 بوصات مع ميّزة الملاحة، بالإضافة إلى عادم مثير من نوع Record Monza يولّد نغمة قوية هادرة تتميّز بها علامة “أبارث” التجارية.