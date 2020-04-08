  الوطنيّ لحقوق الإنسان: احتجاز الأفراد المخالفين لأوامر الدفاع يجب أن يتم وفق الأصول القانونية

هديل غبّون

عمان- الغد- قال المركز الوطني لحقوق الانسان في بيان صدر عنه اليوم الاربعاء، إن احتجاز وتوقيف الأفراد المخالفين لأوامر الدفاع لابد أن يتم بموجب الأصول القانونية، فيما دعا الجهات الرسمية إلى تشديد آليات الرقابة على المؤسسات واتخاذ إجراءات رادعة بحق من ينتهك حقوق العاملين.

وأشار المركز في بيانه إلى أن هذه الملاحظات والمطالبات ، تأتي في اطار متابعة ورصد المركز المستمر لأوضاع حقوق الإنسان أثناء مواجهة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لغايات الحدّ من انتشار هذا الفيروس، وفي ظل الشكاوى التي يتلقاها ويتعامل معها، مؤكدا يؤكد على أنّ حماية حقوق الإنسان وحرياته يجب أن تكون ركيزةً أساسية في أية اجراءات أو ممارسات تتخذ.

وأكد المركز في بيانه أولا، على أن احتجاز وتوقيف الأفراد المخالفين لأوامر الدفاع يجب أن يتم وفق الإجراءات والأصول القانونية وبصورة تضمن معاملة الأفراد المحرومين من حريتهم بكرامة وإنسانية وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم بما ينسجم مع الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمنظومة القانونية الوطنية.

وأكد المركز أيضا، على أن تكون ظروف البيئة الاحتجازية ظروفًا تحترم الكرامة الإنسانية، مع التأكيد على مراعاة عدم حدوث أي اكتظاظ بين الموقوفين خاصة في ظل الظروف الحالية المتمثلة بتفشي فيروس كورونا حيث أنّ هذا الاكتظاظ قدّ يؤدي إلى زيادة تفشي الوباء لا قدر الله مما يشكل خطرا جسيمًا على صحة الموقوفين وحياتهم.

كما يؤكد المركز في السياق ذاته، على ضرورة توفير مستلزمات الوقاية للمحتجزين وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم مراكز التوقيف جميعها.

كما أكد المركز ثانيا في بيانه، وفي ظل ما قال إنه الشكاوى المستمرة من العاملين في القطاع الخاص على ضرورة التزام هذا القطاع بدفع رواتب الموظفين والعاملين لديهم وعدم فصل أي عامل خلال هذه الفترة إلا بموجب أحكام القانون وعدم خصم أية مبالغ مالية من رواتبهم طيلة فترة التعطل عن العمل وعدم اجبارهم على تقديم اجازات بدون أجر او اعتبار فترة التعطل على أنها اجازة دون راتب وغير ذلك من الانتهاكات التي تنتقص من حقوق هذه الفئة التي تعدّ من الفئات المعرضة للانتهاك بصورة أكبر في ظل هذه الأزمات. وفي هذا الاطار ، شدد المركز على ضرورة تفعيل آليات الرقابة من الجهات المعنية واتخاذ اجراءات رادعة بحق من ينتهك حقوق العاملين في القطاع الخاص مع ضرورة إيلاء عناية خاصة بالنساء العاملات والأشخاص المعاقين الذين قد يكونون أكثر عرضة لهذه الضغوط والانتهاكات خلال هذه الفترة.

وفي السياق ذاته، دعا المركز الجهات المعنية إلى اتخاذ اجراءات فعالة وسريعة لغايات الحدّ من التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا على القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية بشكل عام.

وجدد المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان في بيانه على استمرار استقباله لشكاوى الأفراد عبر الخط الساخن واستمراره في رصد أوضاع حقوق الإنسان والتواصل والتعاون مع الجهات المعنية من أجل وقف أي انتهاك ومعالجة آثارع على .

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