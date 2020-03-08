“الوطني لتطوير المناهج” يرد على نقابة المعلمين

عمان- الغد– أصدر المركز الوطني لتطوير المناهج توضيحا حول ما أرسله نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في كتاب موجه الى رئيس المجلس الأعلى للمركز بقراره تعليق حضور جلسات المجلس حتى تتحقق شروط تتعلق بـ: صفقة القرن، الأرقام العربية، الهوية الوطنية والقضية الفلسطينية.

وجاء في البيان، أن نص نظام المركز الوطني لتطوير المناهج الصادر بارادة ملكية على تمثيل نقابة المعلمين في المجلس الأعلى للمركز إيماناً بحق المعلمين في المشاركة في القرار التربوي، وإن تعليق هذه المشاركة يحرم المركز الوطني لتطوير المناهج من صوت المعلم، ويحرم المعلم من المشاركة، وهذه العضوية ليست شخصية بل تمثيلية، ومن غير المقبول أن يُصادر حق المعلمين بتمثيلهم بقرار فردي ليحرم (120) ألف معلم من تقديم وجهات نظرهم وخلاصة خبراتهم.

وأن جميع القضايا والشروط المطروحة ليست من اختصاص نقابة المعلمين ونظام النقابة واضح جداً في هذا المجال، ويعرف سعادة نائب النقيب أن أي قرار يتعلق بتطوير المناهج يحتاج إلى توافقات على المبادئ والأسس ثم بحث ونقاش في لجان مختصة قبل عرض الأمر على المجلسين التنفيذي والأعلى في المركز ومن ثم على مجلس التربية والتعليم صاحب الصلاحية باعتمادها، وأن وجوده في هذه المجالس يُسهل عمليات اتخاذ القرار.

وأما بشأن الهوية الوطنية والقضية الفلسطينية، فأضاف البيان أن قانون التربية والتعليم رقم 3 لعام 1994، و الإطار العام للمناهج الأردنية هما الركيزتان الأساسيتان لبناء هوية وطنية جامعة، وموقف واضح من عروبة فلسطين، ووثائقنا زاخرة بهذين البعدين.

وتساءل المركز في البيان وإن كان موقف نائب النقيب يمثل النقابة ومعلميها ونظامها القانوني، أم يمثل اتجاهاً حزبياً وسياسياً معينا؟، وهل العضوية لنقابة المعلمين أم لحزب؟، وهل المناهج للوطن أم في سوق المزايدات والشعبويات؟.

واكد البيان أن المركز حاول لقاء نائب النقيب للتحاور وبحث أمور تطوير المناهج وما أثاره في كتابه وللأسف لم نتلقَ أي استجابة.

واعتبر المركز بانه سيبقى مركزا لانتاج فكري تلتقي فيه كل الكفاءات والخبرات الوطنية الأردنية، ويحترم التنوع الفكري بما يخدم مسيرة التعليم، ولن يكون ساحة لتمرير أجندة شخصية أو حزبية على حساب مصلحة الطلبة و المعلمين.