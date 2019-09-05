أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الوطني لحقوق الإنسان”: الرزاز مستعد للحوار مع المعلمين

منذ 36 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان– قال رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ارحيل الغرايبة ان الحكومة كانت وما زالت منفتحة على الحوار مع المعلمين.
وكشف انه تواصل هاتفيا مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز واعرب عن الاستعداد للقاء والحوار.
ولفت الغرايبة إلى أن الحوار المباشر ضروري للوصول الى حلول ممكنة.
وشرح الغرايبة، في حوار اذاعي صباح اليوم، تفاصيل محاولات تواصله مع النقابة ونائب النقيب ناصر النواصرة للحوار، مشيرا إلى ان النواصرة ماطل بالاستجابة لما بعد منتصف الليل، حيث جاء رده في وقت متأخر بصعوبة انعقاد المجلس. (بترا)

مقالات ذات صلة

الحكومة: ملتزمون بالحوار دون المساس بحق الطلبة في التعليم

منذ 4 دقائق
جانب من اعتصام المعلمين -تصوير محمد مغايضة

محافظ العاصمة يؤكد ضرورة التزام “المعلمين” بالقانون

منذ 32 دقيقة

“جمعية الإخوان” تؤكد ضرورة تغليب المصلحة الوطنية

منذ 39 دقيقة

تشكيلات ادارية في وزارة الداخلية

منذ 42 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock