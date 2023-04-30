“الوطني لحقوق الإنسان”: ملاحظاتنا الرصدية لا تؤثر على سلامة الانتخابات في “باب عمان”

شكل المركز الوطني لحقوق الإنسان فريقاً متخصّصاً لرصد ومراقبة انتخابات رئاسة بلدية باب عمّان عمان – محافظة جرش المنعقدة بتاريخ 29 نيسان 2023، وذلك انطلاقاً من ولاية المركز الوطني لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حالة حقوق الإنسان ورصد أوضاعها بموجب قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته.

وقد أصدر المركز ثلاثة بيانات حول مجريات العملية الانتخابيّة، وفي هذا الإطار يشيد المركز بجهود الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العملية الانتخابيّة، التي أسهمت إلى حدٍ كبيرٍ في انتظام وسلاسة الإجراءات، الأمر الذي أدّى بالمجمل إلى صون الإرادة الانتخابيّة وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

ويشير المركز إلى رصد فريقه الميدانيّ جملةً من الملاحظات الرصديّة التي جرى تزويدها إلى الهيئة أولاً بأول؛ لغايات معالجتها، وأن ما رصده المركز من تجاوزات لم يؤثر على سير العملية الانتخابية وسلامتها.