“الوطني لحقوق الإنسان” يزور الموقر (1) ويرصد أوضاع نزلائه

عمان-الغد- أجرى فريق من المركز الوطني لحقوق الإنسان زيارة رصدية إلى مركز إصلاح وتأهيل الموقر (1) برئاسة رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة، وعضوية عدد من موظفي الاختصاص.

وكان في استقبال فريق المركز العميد عمر الكساسبة – مساعد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ومدير مركز إصلاح وتأهيل الموقر (1) العقيد منتصر عبيدات، والعقيد رائد أبو عواد.

وجرى خلال الزيارة الاستماع إلى ايجاز حول نشأة وتطور مركز إصلاح وتأهيل الموقر (١) وأبرز مرافقه، كما اطلع الفريق على مشاغل المركز ومهاجع النزلاء، والتقى على انفراد مع عدد منهم.

ودار خلال الزيارة نقاش حول أبرز الموضوعات ذات الصلة بمركز الإصلاح والتأهيل المذكور، حيث أكد الغرايبة على أن تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان الصادرة بهذا الصدد تنتهج الموضوعية والدقة وتصاغ بناءً على زيارات رصدية مباشرة للاطلاع على التحديات أو التطورات الإيجابية. مشيراً إلى إصدار المركز للتقرير الدوري الثالث حول أوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل والذي جاء بنظرة شمولية وتوصيات متكاملة تمثل خارطة طريق للارتقاء بواقع حقوق الإنسان من منظور حقوقي.

من جانبه أكد العميد الكساسبة أن مخرجات زيارات المركز الوطني لحقوق الإنسان تشكل حافزاً وبوصلة للدفع قدماً نحو تطوير هذه المراكز، واستمرار البناء على الانجازات الوطنية في هذا النطاق.

وفي نهاية الجولة أكد الطرفان ضرورة استدامة التنسيق والتواصل بينهما على النحو الكفيل بتحقيق الأهداف والغايات المرجوة.