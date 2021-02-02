الوطني لحقوق الإنسان يشيد بالتوجه الحكومي لتثبيت عمال المياومة

عمان-الغد- أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا أشاد فيه بالتوجه الحكومي لتثبيت عمال المياومة، بما يسهم في تعزيز الوضع القانوني لهم. وتاليا النص الكامل للبيان:

تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان التوجه الحكومي لتثبيت عمال الوطن، وبهذا الصدد يُشيد المركز بهذا التوجه، وما يستتبعه من نتائج تسهم في تعزيز المركز القانوني لهؤلاء العمال، وتحسين ظروفهم المعيشية، وكفالة حقهم في التأمينات الاجتماعية، ومنحهم حقوقاً مُساويةً لباقي موظفي البلديات.

كما ويثني المركز على جهود عمال الوطن في أرجاء المملكة كافةً ودورهم في الحفاظ على البيئة، ويدعو في الوقت ذاته إلى توفير وسائل السلامة العامة والصحة المهنية لهم أثناء ممارستهم أعمالهم، بما فيهما تلقي المطاعيم بشكل دوري، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم التقنيّة الكفيلة بحمايتهم أثناء تنفيذ واجباتهم الوظيفيّة.