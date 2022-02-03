الوطني لحقوق الإنسان يعتبر تقريرا دوليا حول الفلسطينيين انتصارا للقضية

أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أهمية مضامين التقرير الصادر عن منظمة العفو الدوليّة بعنوان “نظام الفصل العنصريّ الإسرائيليّ ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانيّة”.

وأضاف المركز في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه “يؤكد على أهمية ما ورد في هذا التقرير من استخلاصات ثابتة استندت إلى عمل متراكم على مدى أربعة أعوام من الاستقصاء والبحث والتوثيق حول ممارسات إسرائيل الممنهجة لجريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني بجميع مكوناتهم وأماكن وجودهم؛ بمن فيهم المقيمون في المناطق المحتلة لسنة 1948 وامتداد هذه الممارسات للمواطنين الفلسطينيين اللاجئين والنازحين في البلدان الأخرى”.

وناشد المركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تكاتف الجهود الحقوقية الهادفة إلى تحقيق العدالة الأمميّة من خلال وقف هذه الممارسات الإسرائيليّة بحق الشعب الفلسطيني، وحث حكوماتها على ممارسة الولاية القضائية الشاملة تجاه هذه الممارسات الإسرائيلية وفقا لمقتضيات الاعتبارات الإنسانية والحقوقية باعتبار هذه الأفعال “جرائم ضد الإنسانيّة” تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.