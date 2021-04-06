الوطني لحقوق الإنسان يعقد حلقة نقاشية حول “سيداو”

عمان– عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية حول تقرير الظل الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، للتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني قبيل إعداد التقرير.

وقال مفوض حقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، إن المركز معني بتمتين أواصر الشراكة مع المجتمع المدني والتشاور المستمر مع مؤسساته المعنية بالموضوعات ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان.

وأضاف أن الأردن بات ملزما بتقديم تقرير دوري حول التدابير التشريعية والقضائية وغيرها، استنادا لأحكام المادة 8 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي صادق عليها الأردن ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2007.

وأشار العرموطي إلى أهمية الحلقة النقاشية للتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بقضايا حقوق المرأة، نظرا لانعكاسها الإيجابي المباشر على جهود المركز خلال إعداده تقرير الظل للتقرير الدوري السابع للاتفاقية.

بدوره، قال ممثل المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان الدكتور هاني عانوتي، إن المعهد يقف إلى جانب المركز في جهوده المبذولة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واستعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد للمركز لدى صياغة تقرير الظل الخاص بالاتفاقية، واستمرار شراكتهم الوثيقة ضمن مختلف قضايا حقوق الإنسان، رغم حالة التباعد التي فرضتها الجائحة.

من جهتها، قالت مديرة الجلسات، عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة ريم أبو دلبوح، إن المركز مهتم بالمداخلات وتوصيات الزملاء والزميلات على أمل الخروج بتوصيات وازنة يمكن تضمينها في تقرير الظل، تفعيلا للتشاركية والتكاملية في بلورة الحقائق والمواقف المتعلقة بالاتفاقية مدار البحث.

وأضافت أن الأردن أجرى العديد من التعديلات على التشريعات الخاصة بحقوق المرأة، وبرز ذلك بشكل ملموس من خلال الإنجاز والتقدم الذي حققته المرأة الأردنية ضمن أكثر من مجال، بفضل الإرادة السياسية العليا والتوجيهات الملكية السامية نحو دمج المرأة في سوق العمل وإشراكها كعنصر فاعل في العملية التنموية الشاملة.

من جانبها، عرضت مديرة إدارة الفئات الأكثر حاجة للحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، بثينة فريحات، لتجربة المركز فـي إعداد تقرير الظل للتقرير الدوري السادس لاتفاقية “سيداو” ليتسنى للمشاركين والمشاركات التعرف على تجربة المركز في إعداد تقارير الظل، ما يسهم في تمتين منهجية المشاورات الحالية لإعداد تقرير الظل السابع.

كما عرضت فريحات عبر تقنية (داتا شو) للملاحظات الختامية على التقرير الدوري السادس لاتفاقية سيداو.

(بترا)