“الوطني لحقوق الإنسان” يعلق دوامه بعد إصابة موظفين بكورونا

قرر المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي تعليق دوام المركز لهذا ليوم الأربعاء وغدا الخميس عملا بالبروتوكول الصحي، وذلك بعد اكتشاف عدد من الإصابات بفايروس كورونا بين موظفي المركز.

وقدم المركز في بيان صحفي الاعتذار عن استقبال مراجعيه خلال اليومين المذكورين، مؤكدا أنه سيستمر في تلقي شكاوى المواطنين (عن بعد) عبر الخط الساخن.

وأضاف المركز إنه سيصار إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة موظفيه ومراجعيه، وإجراء عمليات التعقيم اللازمة لمقر المركز، والاستمرار في إجراء المزيد من الفحوصات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل ضمان السلامة العامة.