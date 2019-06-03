“الوطني لحقوق الإنسان” ينفذ وقفة احتجاجية رفضا لـ”التضييق”

هديل غبّون

عمّان- قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور موسى بريزات، إن منع محافظ العاصمة لعدد من المحتجين إيصال مذكرة إلى المركز أمس الأحد، هو انتهاك لقانون المركز والدستور والقوانين والالتزامات الدولية على الأردن في حقوق الإنسان.

وعبّر بريزات في تصريحات لـ”الغد” ظهر اليوم الاثنين، على هامش تنفيذ كادر المركز وقفة احتجاجيه ضد منع المحافظ، عن أسفه من موقف المحافظـ، قائلا أن المركز سيحتفظ بأية خطوات لاحقة اتجاه المنع مستقبلا، معربا في الوقت ذاته عن أمله بأن تكون الحادثة عابرة وليس نهجا رسميا جديدا للحكومة والأجهزة الرسمية.

وبين بريزات أن الوقفة الاحتجاجية لكادر المركز، جاءت رفضا لأي محاولة من التضييق على المركز أو “التغول على دوره دوره” بموجب القانون، وقال: “لا نريد أن نتسرع في الخطوات سنتريث ونأمل أن لا يكون المنع سياسة ممنهجة جديدة”.

وأشار بريزات إلى أن الحديث عن أن ساعات الدوام الرسمي انتهت غير مقبول، فيما يتعلق بتوقيت تسليم مذكرة المحتجين أمس للمركز وقال: “الحريات لا وقت محدد للتعبير عنها الحرية 24 ساعة”.

وكان نحو 30 محتجا حاولوا الوصول إلى المركز أمس لإيصال مذكرة احتجاجية تتعلق بمعتقلي الرأي، ولم يتمكنوا من ذلك بسبب منع قوات الأمن لهم من الوصول على بعد نحو 200 متر.