“الوطني للبحوث الزراعية” و”مؤتة” يبحثان تعزيز التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية

عمان- الغد- استقبل مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان لبحث وتعزيز سبل التعاون في العديد من المجالات العلمية والأكاديمية الزراعية، بُغية خدمة البحث العلمي والاستشارات والمشاريع التطبيقية؛ ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على فاعلية نقل التكنولوجيا الزراعية.

يأتي ذلك انطلاقاً من نهج المركز الوطني للبحوث الزراعية في تمتين أواصر التعاون وترسيخه مع المؤسسات الوطنية بما فيها الجامعات، وتعزيز مفهومي التميز والريادة في مجال التبادل المعرفي في التعليم والبحث العلمي.

بحث الجانبان خلال اللقاء فرص التأهيل وبناء وتعزيز القدرات لديهما من خلال التعاون المتبادل بين الجامعة والمركز؛ حيث يأتي هذا التعاون ترجمةً للرؤى الملكية السامية التي تنادي بضرورة الاستثمار في الموارد البشرية لكونها من الموارد الوطنية الهامة، مع ما يرافقها من تشبيك وتبادل للخبرات العلمية. وقد أشار حداد إلى أن هناك اتفاقية مبرمة بين المركز والجامعة، مؤكداً على ضرورة تطبيق بنودها بما يخدم الاهتمام الملكي المتزايد نحو القطاع الزراعي لرفع سويّة القطاع ومنَعَته. وأضاف حداد أن هذه الاتفاقية تعزز تبادل الخبرات بين الطرفين، وإتاحة المحطات والمراكز البحثية التابعة للمركز لتنفيذ البحوث العلمية وتعزيز نقل التكنولوجيا للمزارعين والمهتمين، من جهة. كما وضح أن الجامعة تفتح المجال أمام باحثي المركز من حملة درجة البكالوريوس لتطوير كفاءاتهم العلمية باستكمال دراساتهم العليا من خلال برنامج الماجستير الذي تقدمه الجامعة، من جهة أخرى، بما يمكّن هؤلاء الباحثين من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز.

من جانبه، أعرب عوجان عن اعتزازه بزيارة المركز والشراكة معه، وأكد أن الجامعة وكلياتها العلمية، وخاصةً الزراعية منها، تشتمل على تخصصات مختلفة تخدم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وأضاف أن الجامعة توفر برامج مشتركةً مع المؤسسات التعليمية على المستويين المحلي والدولي؛ لتتيح فرص الاستفادة المثلى وتحقيق أفضل النتائج على صعيد البحث العلمي والتعليم الأكاديمي، منوهاً إلى أن الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة وخططها لتأهيل الطلبة وتبادل الخبرات مع أعضاء هيئة التدريس، تسير وفق أفضل الممارسات ضمن الإمكانات المتاحة والخبرات الفنية لكوادر المركز، ما يحقق المكاسب المأمولة لكلا الطرفين.

وقد جال رئيس الجامعة والوفد المُرافق مَرافق المركز ومختبراته وأقسامه، بهدف الاطلاع عن كثب على عمل المركز ومشاريعه البحثية وخدماته التي يقدمها.