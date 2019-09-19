الوطني للبحوث الزراعية يؤهل كوادر الزراعة الفلسطينية بمجال إدارة مزارع الدواجن

عمان- الغد- رعى مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد حفل اختتام وتخريج المشاركين في برنامج “إدارة مزارع تربية الدجاج البيّاض ومزارع الجدّات” بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، والذي استهدف 18 مهندساً من قسم الإنتاج الحيواني من وزارة الزراعة الفلسطينية.

وبيّن الدكتور حداد أهمية هذا البرنامج في إطلاع المهندسين والمرشدين الزراعيين في وزارة الزراعة الفلسطينية على التجربة الأردنية في إدارة مزارع الدجاج البيّاض ومزارع الجدّات ضمن خطة عمل أعدت من كوادر المركز الوطني لتوظيف مخرجات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن المركز قام بتأهيل وتدريب العديد من المهندسين والمرشدين الزراعيين من الأشقاء الفلسطينيين، وأكد على استمرار المركز في تأهيل وتدريب المهندسين والمرشدين من الدول المجاورة والصديقة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لخدمة القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال مدير مديرية بحوث الثروة الحيوانية في المركز الدكتور سامي العوابدة أن البرنامج ركز على أهمية الأمن الحيوي في قطاع الدواجن، أمراض الدواجن والتحصينات اللازمة خلال فترة الإنتاج والتربية، تصميم واختيار مزارع الدواجن، إضافةً للظروف المثالية لتربية الدواجن والأمهات. وأضاف أن البرنامج استمر لخمسة ايام واشتمل على زيارات ميدانية لشركات متخصصة في تربية وإنتاج الدواجن من القطاع الخاص.

وقال المهندس صلاح الدين البابا مدير عام الإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة الفلسطينية أن هنالك تعاون مشترك بين البلدين في مجال تبادل الخبرات، مؤكداً اعتزازه بخبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية في العديد من الخبرات الزراعية معرباً عن مزيد من التعاون واستكمال الخبرات بين البلدين.

من جانبها، ثمّنت المهندسة ريم فتحي مدير دائرة الدواجن في وزارة الزراعة الفلسطينية دور المركز الوطني للبحوث الزراعية وجايكا في رفد الباحثين والمهندسين بالخبرات الفنية والعلمية وتعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية بين البلدين في تبادل الخبرات الزراعية.