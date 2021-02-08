“الوطني للتدريب” يعقد دورة التأهيل التربوي في كلية الأميرة ثروت

عمان- مندوباً عن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي، رعى الأستاذ الدكتور نضال يونس نائب الرئيس لشؤون المراكز العلمية افتتاح فعاليات دورة “التأهيل التربوي” التي ينظمها المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين والمنعقدة في كلية الأميرة ثروت الجامعية المتوسطة وبحضور رئيس مجلس أمناء كلية الأميرة ثروت الأستاذ الدكتور عبدالله عبابنة وعميدة الكلية الدكتورة شرين حامد ومدير المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين الدكتور حسن العواملة.

وفي كلمته، نقل الأستاذ الدكتور نضال يونس تحيات الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي رئيس الجامعة الى جميع المشاركين في هذه الدوره، مشيرا الى أن انعقاد هذه الدورة يأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية وذكرى الوفاء والبيعة وعيد ميلاد سيد البلاد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، مؤكدا أن جامعة البلقاء التطبيقية تسعى الى التقاط الإشارات الملكية السامية وترجمة أفكاره التي طرحها في الأوراق النقاشية التي تم بلورتها في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي أكدت أهمية الاستثمار بالتعليم والبحث العلمي والتوسع في التعليم التقني والمهني.

كما أشار الدكتور يونس الى أن ثروتنا الحقيقية في الأردن هي الشباب المتعلم الواعي فهؤلاء هم أداة التنمية وغايتها، والمعيار الحقيقي للمواطنة.

وبدورها، أشارت عميدة كلية الأميرة ثروت الدكتورة شيرين حامد الى أن انعقاد هذه الدورة المعنية ببناء القدرات ومهارات الموارد البشرية لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية يأتي بالتزامن مع احتفالاتنا بمئوية الدولة والتي تتمتع بإرث عريق وإنجازات عظيمة ومشرفة وممتدة ومتجددة من بناء المؤسسات وتطويرها وبناء قدرات الإنسان الأردني بتعليم يحفظ الكرامة والهوية الأردنية.