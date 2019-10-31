الوعود الكاذبة تبني آمالا لدى الآخر وتجعله يتوهم تحقيقها

ربى الرياحي

عمان– يمني بعض الأشخاص أنفسهم بتحقيق وعود ليست وهمية، ولكن أصحابها بالغوا في إمكانية جعلها واقعا ملموسا وحشدوا كل قوتهم، وتفننوا في إقناع الآخر وإشعاره بأن أمنيته باتت حقيقة، لا تقبل الشك.

بل ويتجاهلون أن طريقتهم هذه تبني آمالا كبيرة بالنسبة لكثيرين، وتجعلهم يجزمون بصدقها تحيي فيهم مشاعر جميلة تمنحهم إحساسا حقيقيا بالسعادة. هم بتلك الوعود يقررون إعادة ترتيب حياتهم من جديد، ويشرعون في نسج الأحلام بناء عليها.

وعود كثيرة يتلقاها الطفل آدم إبراهيم من والديه تدخل إلى قلبه الصغير البريء الفرح، وتجعله يعيشها كما لو أنها تحققت فعلا. هو، وبناء على تلك الوعود، يبدأ في نشر الخبر بين أصدقائه وأقربائه لا يتردد أبدا في الحديث عن الألعاب التي سيشتريها له والداه، وعن حفلة عيد الميلاد التي سيقيمانها له.

سعادة كبيرة كان يستشعرها آدم كلما اقترب الموعد المتفق عليه مع والديه، لكن انتظاره طال كثيرا وقل حماسه لتلك الأماني التي بقي وقتا طويلا يتخيلها ويخطط لاستقبالها، فكل ما حلم به تحول إلى أوهام لم يتحقق منها شيء، حتى أنه بات حزينا منكسرا أمام أصدقائه الذين سخروا منه واتهموه بالكذب عليهم.

آدم، ورغم سنه الصغيرة، فقد الثقة بوالديه ولم يعد يصدق كلامهما، بل وأيضا أصبح لا يكترث لأوامرهما ولا يحترمها. إحساسه بأنه خدع من قبل والديه اللذين يعتبرهما رمزا للصدق والأمان آلمه وجعله طفلا قاسي الطباع بعض الشيء.

والحال نفسه يتكرر مع سمية ناصر التي صدمتها أعز صديقاتها، وذلك عندما وعدتها بأن تؤمن لها وظيفة مهمة وبراتب كبير في إحدى الشركات المعروفة!

تقول إن آمالا كبيرة خلقتها في داخلها وعود صديقتها المتكررة، والتي تؤكد جميعها قدرتها على منحها تلك الفرصة، وبوقت قريب جدا.

وتضيف أن الأيام كانت تمر بسرعة بدون ظهور أي بوادر تثبت صحة كلام صديقتها، لكن ذلك لم يمنع سمية من أن تحلم وتتمنى، فهي فعليا شرعت في إلزام نفسها بالديون، هي اعتقدت أن موضوع تعيينها في تلك الشركة، ليس فيه مجال للتراجع أو التشكيك وأنها فقط مسألة وقت لا أكثر، لهذا السبب أخذت تخطط وتنفذ كما لو أنها ضمنت الوظيفة.

اكتشاف سمية المتأخر للحقيقة أشعرها بالخذلان، وأفقدها الأمل الذي لطالما استندت عليه، وبالغت في حياكتها لتلك الأحلام. هي وجدت نفسها أمام مأزق حقيقي يطالبها بأن تسدد كل المبالغ التي استلفتها، فالوعود كلها كانت ضربا من الخيال حملتها فوق طاقتها، كما أنها زادت من خساراتها ومن إحساسها بالحزن والخيبة.

أم وائل هي أيضا يئست من وعود ابنها التي لا تنتهي وسئمت أن تنتظر تحقيقها حتى أنها لم تعد تصدقه أو تأخذ كلامه على محمل الجد.

تقول إن عدم التزام ابنها بوعوده تجاهها، والتي كان آخرها تسجيلها في رحلة ترفيهية، يحزنها حتما ويجعلها تمتنع عن مناقشته وسؤاله عن السبب الذي يدفعه إلى تأميلها لدرجة أنها تبدأ تخطط بسعادة كبيرة للموضوع مستندة بذلك على أقواله التي تظنها بعيدة كل البعد عن الكذب. وتلفت إلى أنها تصاب بالإحباط والألم كلما أخلف ابنها بوعد ما، وتحديدا تلك الوعود التي تعيد في داخلها الرغبة في الحياة، وتجدد فيها مشاعر اعتقدت أنها لن تعيشها ثانية.

وتبين أنها وبعد الخيبات المتكررة التي تعرضت لها من قبل ابنها الوحيد، قررت أن تكف عن انتظار أي شيء من أحد مهما كان، ووجدت أن من الأفضل لها أن تتوقف عن تصديق كل ما يقال لها حتى لا تصدم، وتفقد ثقتها بمن حولها.

الأخصائي الاجتماعي محمد جريبيع، يرى أن الوعود الكاذبة، وتحديدا تلك التي تؤثر بالآخر وتعطيه أملا كبيرا بتحقيقها، تتسبب في زعزعة الثقة بين الناس، وبالتالي هدم الكثير من العلاقات التي تصاب بالخذلان والانكسار والإحباط، نتيجة لذلك التأميل المرافق لأقوال لا ترقى لأن تكون أفعالا لأي من الأسباب.

ويضيف أن لجوء البعض لهذا الأسلوب المؤذي يخلق لدى الآخر توقعات كبيرة يبدأ على أساسها التخطيط، وبناء قائمة من الأحلام التي تنهار بمجرد اكتشاف الشخص حقيقة تلك الوعود والمبالغة في جعلها واقعا ملموسا. ويبين أن على الإنسان أن يدرك جيدا وقع وعوده على الطرف الآخر، وما تحدثه من سعادة وتفاؤل وثقة بالقادم، مؤكدا أن الكلام لا يبقى مجرد كلام بل يتعداه ليصبح حياة بأكملها ومشاعر تخدش وتذبل أمام الكذب والأوهام.

ويذهب الأخصائي النفسي الدكتور موسى مطارنة، إلى أن الأشخاص الذين يقدمون وعودا كاذبة هم في الحقيقة أصحاب شخصيات استعراضية غير متوازنة تمارس الكذب والإيهام لأهداف وغايات معينة.

ويضيف أن تعاملهم مع الحياة والناس بهذه الطريقة يجعلهم أشخاصا لا يمكن الوثوق بهم وتصديقهم، وذلك لأنهم يتفننون بإقناع الآخر بما يريدون ويدفعونه إلى بناء قصور في الهواء، هؤلاء بالذات يكونون بحاجة ماسة إلى أمل يستندون إليه يحيي في داخلهم حب الحياة ويعطيهم حافزا ليكونوا سعداء.

ويبين أن الاتصاف بالبساطة لا يعني أبدا أن يتعلق الإنسان بحبال واهنة من السهل أن تنقطع، بل على الإنسان الواعي أن يحلل الأمور، ولا يأخذ كل ما يقال له على محمل الجد.

ويضيف أن حمايته لنفسه تبدأ من قدرته على التمييز بين الحقيقة والخيال، ومن ثم التعاطي مع كل ما يقدم له على أساس الاحتمالات؛ أي توقع كل النتائج، وليس الاكتفاء بجزم تحقيقها فقط، مؤكدا ضرورة عدم تقديم الوعود التي لا يمكن لها أن تكون واقعا، والابتعاد عن كل ما قد يوهم الطرف الآخر ويؤذيه.