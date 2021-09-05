الوفد النيابي برئاسة العودات يلتقي بارزاني في أربيل

أربيل – نقل رئيس مجلس النواب، المحامي عبد المنعم العودات، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، وذلك خلال زيارة قام بها العودات والوفد البرلماني المرافق إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، بحضور السفير الأردني في العراق منتصر العقلة.

وحمّل البارزاني العودات التحيات والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني، على مواقفه الداعمة للعراق بخاصة في ملف الحرب على الإرهاب.

وأكد البارزاني حرص إقليم كردستان العراق على تطوير وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.

وقال العودات: “إننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني نقف مع وحدة العراق وشعبه وتماسك جبهته الداخلية”، مشيراً إلى الدور الكبير الذي قدمته مختلف الأطياف العراقية في الحرب على الإرهاب وهزيمة العصابات الإرهابية.

ومن المنتظر أن يجري الوفد البرلماني الأردني سلسلة لقاءات في أربيل تشمل رئيس إقليم كردستان العراق، ورئيس الوزراء ورئيسة البرلمان، وذلك ضمن زيارة رسمية يجريها الوفد بدعوة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

–(بترا)