الوكالة الدولية للطاقة: الأسوأ في الأزمة العالمية لم يأت بعد

حذر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول من إمكانية تفاقم الضغط العالمي على إمدادات الطاقة، والذي أدى بالفعل إلى نقص في المعروض ومن ثم ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن بيرول القول، اليوم الثلاثاء في منتدى عالمي للطاقة في سيدني، إن “العالم لم يشهد من قبل مثل هذه الأزمة الكبيرة في الطاقة، من حيث عمقها وتعقيداتها”.

وأضاف: “ربما لم نشهد الأسوأ فيها (أزمة الطاقة) بعد – إنها تؤثر على العالم بأكمله”.

واستطرد بالقول إن منظومة الطاقة بأكملها تشهد حالة اضطراب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يتسبب في رفع تكلفة الغاز على المستهلكين فضلا عن رفع أسعار التدفئة للمنازل والكهرباء للصناعات في أنحاء العالم، ما يفاقم الضغوط التضخمية ويؤدي إلى احتجاجات دامية من أفريقيا إلى سريلانكا.

وحذر بيرول من أن “هذا الشتاء في أوروبا سيكون شديد الصعوبة”، مضيفا: “الأمر مثار قلق كبير، وقد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي”.

(د ب أ)