الولايات المتحدة تتخطى 180 ألف وفاة بكورونا

واشنطن- تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة عتبة 180 ألف حالة وفاة، في أحصائية لمركز جامعة جونز هوبكنز ومقره مدينة بالتيمور في ولاية مريلاند.

وأظهرت بيانات نشرها المركز، ان إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 180,527 وفاة، بينها 931 حالة وفاة سجّلت خلال الساعات 24 الماضية، أمّا العدد التراكمي للإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة فارتفع بحسب المصدر نفسه إلى أكثر من 5,1 مليون إصابة، بينها 42,859 إصابة سجّلت خلال الساعات 24 الأخيرة. –(بترا)