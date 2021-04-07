الولايات المتحدة تستأنف مساعداتها للفلسطينيين

عمان – أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها وبالعمل مع الكونغرس تخطط لاستئناف المساعدات الأميركية الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية وزعته سفارة واشنطن في عمان، اليوم الأربعاء، “يشمل ذلك 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)”.

وقال البيان، إن جزءاً من هذا التمويل سيدعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية لمواصلة تقديم العلاجات الضرورية والمنقذة لحياة الفلسطينيين.

وأضاف، أن هذا التمويل هو بالإضافة إلى 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة جائحة كورونا وانعدام الأمن الغذائي التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في آذار، فيما تستأنف الولايات المتحدة دعمها لخدمات الأونروا، بما في ذلك تعليم أكثر من 500 ألف فلسطيني، وبالتالي توفير الأمل والاستقرار في أقاليم عمليات الأونروا الخمسة في لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد البيان، أن الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بضمان تعزيز الشراكة مع الأونروا كما هو الحال مع جميع مؤسسات الأمم المتحدة، وملتزمة أيضاً بتعزيز الرخاء والأمن والحرية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين بطرق ملموسة في المدى القريب، وهو أمر مهم في حد ذاته، وهو كذلك وسيلة للتقدم نحو حل الدولتين المتفاوض عليه.–(بترا)