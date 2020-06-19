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الولايات المتحدة تسجل 754 وفاة جديدة بكورونا

منذ 3 ساعات
كورونا امريكا

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واشنطن- قال كبير خبراء الأوبئة الأميركي أنتوني فاوتشي، ليل الخميس، لوسائل أعلام أميركية وعالمية، إنّ السيطرة على جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة لا تتطلّب مزيدًا من تدابير الحجْر الواسعة النّطاق، وذلك رغم أن معدل الإصابات اليومية على الصعيد الوطني في تزايد مستمر.
وأعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 22834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو 155ر2 مليون حالة، بينما زاد عدد الوفيات 754 ليرتفع الأجمالي إلى 117632.
وردّاً على سؤال عما إذا كان يجب على الولايات التي تشهد زيادة بعدد الإصابات، أن تعيد إصدار أوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل، قال فاوتشي:”لا أعتقد أننا سنتحدث عن الرجوع إلى الإغلاق. أعتقد أننا سنتحدث عن محاولة التحكم بشكل أفضل بتلك المناطق من البلاد التي يبدو أنها تعاني زيادة في عدد الحالات”.
وشدد فاوتشي على ضرورة اتباع نهج محلي في التعامل مع الفيروس، بما في ذلك ما يتعلق بالسؤال الحاسم بشأن موعد إعادة فتح المدارس، وذلك في وقت تواصل البلاد اتخاذ مزيد من الخطوات للعودة إلى وضعها الطبيعي، كما أشار الى أنه يمكن ان يتم فتح المدارس في الولايات الخالية من كورونا المستجد.
–(بترا)

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