الولايات المتحدة تعتزم توزيع 25 مليون قناع مجانا لمكافحة كورونا

واشنطن- تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن توزيع 25 مليون قناع من القماش اعتبارا من الشهر المقبل في إطار جهودها لمكافحة كوفيد-19، وفق ما أعلن منسق فريق الاستجابة للوباء في البيت الأبيض جيف زينتس الاربعاء.

وقال زينتس “في شهر آذار/مارس سوف نبدأ بتوزيع الملايين من الأقنعة على بنوك الطعام الخيرية ومراكز الصحة المحلية في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف “سنقوم بتوزيع أكثر من 25 مليون قناع (…) وهذه الأقنعة ستكون متوافرة في أكثر من 1300 مركز صحي محلي و60 ألف مخزن لتوزيع الطعام”.

وبحسب البيان فإن الأقنعة مصنوعة من القماش وعالية الجودة وقابلة للغسل، وتوزيعها سيتم بالمجان.

وأشار زينتس الى أنه “باعتقاده هذه سياسة منطقية جدا كونها تسمح للأشخاص الذين لا يتمكنون في مواقف معينة من العثور على قناع أو شرائه أن يحصلوا على واحد منها”.

ومراكز الصحة المجتمعية هي عبارة عن عيادات خارجية تعمل في المناطق القليلة الموارد.

ووفق البيان فإن ثلثي الأشخاص الذين يحصلون على الخدمات من هذه المراكز هم من الفقراء، و60 بالمئة من الأقليات العرقية، ونحو 1,4 مليون بلا مأوى.

ويسمح برنامج توزيع الأقنعة الذي تبلغ تكلفته 86 مليون دولار لكل شخص بالحصول على قناعين.

ويأتي قرار المضي قدما في استخدام الأقنعة القماشية بعد نشر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “سي دي سي” دراسات جديدة تفيد بأن الأقنعة ذات الجودة العالية توفر حماية أفضل لمن يضعها وللأشخاص المحيطين به.

كما أن إرشادات “سي دي سي” تعتبر وضع قناع قماشي فوق آخر جراحي مزيج جيد لأنه يحسن مستوى الحماية.-(أ ف ب)