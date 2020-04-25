الولايات المتحدة: 1258 وفاة جديدة بكورونا

واشنطن- سجّلت الولايات المتحدة 1258 وفاة إضافية بفعل فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك بتراجع ملموس، وحصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع، بحسب مركز جامعة جونز هوبكنز، المعتمد لمتابعة حالات إصابات ووفيات كورونا.

وسُجّلت الحالات بين الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي الخميس والساعة نفسها يوم الجمعة، ما رفع عدد الوفيات الإجمالي الى 51017 حالة.-(بترا)