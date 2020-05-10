الولايات المتحدة: 1568 وفاة بكورونا

واشنطن- سجّلت الولايات المتّحدة مساء السبت 1568 وفاةً جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفاً و746، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور (شرق) مقرّاً، هناك 1309164 إصابة مؤكّدة بالفيروس في الولايات المتحدة.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو السبت على تويتر وفاة ثلاثة اشخاص من نيويورك في تاريخ لم يحدده، بمرض التهابي عوارضه قريبة من “مرض كاواساكي” المرتبط على الأرجح بكوفيد-19. وهو كان أعلن أيضاً قبل يوم وفاة شخص بهذا المرض. وكتب الحاكم “على الرغم من أنّ هذا نادر، فإننا نحض الأهالي على اليقظة”.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام أميركيّة إنّ كلاً من روبرت ريدفيلد مدير مركز الوقاية من الأمراض المعدية (سي دي سي)، وأنتوني فاوتشي عالم الأوبئة الذي يعمل مستشارا للبيت الأبيض قد وضعا نفسيهما في حجْر صحّي بعد مخالطتهما أشخاصاً مصابين بفيروس كورونا.-(أ ف ب)