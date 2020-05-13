الولايات المتحدة: 1,894 وفاة بكورونا

واشنطن- سجلت الولايات المتحدة 1,894 وفاة بفيروس كورونا المستجد في ال24 ساعة الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في البلاد الى 82,246، وفق احصاء لجامعة جونز هوبكنز.

ويظهر الرقم ارتفاعا حادا في أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الوفيات، بعد أن تراجعت أعداد الذين يفقدون حياتهم جراء كوفيد-19 الى ما دون الألف يومي الأحد والإثنين.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 1,367,927، وفق الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها.-(ا ف ب)