الولايات المتحدة: 532 وفاة بكورونا

واشنطن- سجّلت الولايات المتّحدة مساء الاثنين 532 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، بحسب أحصاء لمركز جامعة جونز هوبكنز، المعتمد لتتبع أصابات ووفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات نشرها المركز فجر اليوم الثلاثاء حصيلة عدد الوفيات الإجمالية بالفيروس المستجد بلغت 98 ألفاً و218 وفاة ، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى مليون و662 ألفاً و375 مصاباً.

وبحسب مصادر وزارة الصحة الأمريكية فإن حصيلة الوفيات المسجّلة في الولايات المتّحدة الاثنين هي أدنى من تلك التي سجّلت في الأيام الأخيرة، لكنّها مع ذلك تبقى حصيلة ضخمة في بلد لا يزال الأكثر تضرّراً من الوباء سواء على صعيد حصيلة الإصابات أو الوفيات.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة “نوفافاكس” الأميركية، الاثنين، أنها بدأت المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح مرشح لفيروس كورونا المستجد، وأنها سجلت المشاركين الأوائل في التجربة، وستظهر النتائج الأولية في تموز المقبل.

وتقوم خطة العلاج في جعل اللقاحات تستدعي مناعة قوية في الأجسام المطعمة بها، لإنتاج أكبر للأجسام المضادة ضد الفيروس في الجسم، وتقدم حماية تستمر لفترة أطول ضد الإصابات الفيروسية والبكتيرية.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه شركات الأدوية تجاربها السريرية للأمراض الأخرى ، للحاجة الضرورية لإيجاد مضاد لفيروس كوفيد -19 .

وقالت “نوفافاكس” إنه لدى الاكتمال الناجح للمرحلة الأولى، سيجرى الجزء الخاص بالمرحلة الثانية من التجربة في عدة دول من بينها الولايات المتحدة.-(بترا)