الوليد بن طلال يصرف مليون ريال لكل لاعب بالهلال السعودي بعد الفوز التاريخي

أعلن الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال السعودي، تقديم مكافأة ضخمة للاعبي الزعيم، بعد بلوغ الفريق المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

وحقق الهلال مساء الثلاثاء فوزًا تاريخيًا على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3 – 2، في مباراة نصف النهائي، ليتأهل للدور الختامي لأول مرة في تاريخه.

وقال الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “نبارك لممثل وطننا كبير آسيا نادي الهلال وصوله العالمية مرة أخرى، وفاله الفوز إما كبطل كأس العالم للأندية أو الثاني عالمياً”.

وأعلن: “هديتي الخاصة لهم بعد هذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب.. وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب”.

وسجّل سالم الدوسري أول هدفين للهلال من ركلتي جزاء في الدقيقتين 4 و45+9، وأضاف لوسيانو فييتو الهدف الثالث للزعيم في الدقيقة 70، فيما أحرز بيدرو هدفي فلامنجو في الدقيقتين 20 و90+1.