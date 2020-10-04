الوهادنة: 1 إلى 2% من المصابين بكورونا احتاجوا لدخول المستشفيات

عمان-الغد- أعلن مدير عام الخدمات الطبية الملكيّة العميد عادل الوهادنة، الأحد، أن 445 جهاز تنفس اصطناعيا خُصصت لمرضى فيروس كورونا المستجد في مختلف مستشفيات القطاع العام والخاص.

وذكر الوهادنة خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء أن “الأجهزة المتوافرة حاليا تغطي العدد المتوقع من الإصابات بالإضافة إلى توفر 100 جهاز تنفس اصطناعي احتياطي”.

وأضاف أنه وعلى مدى 8 أشهر أصبحت هناك قاعدة بيانات يمكن التعويل عليها عند الحديث عن القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية في الأردن في مواجهة جائحة كورونا.

وقال، إن نسبة الدخول إلى العناية المركزة من مجموع الحالات التي تحتاج للدخول إلى مستشفى لوجود أعراض هو 1%-2% على مدى 8 أشهر وهو أقل من النسبة العالمية وهي 5%.

وأشار إلى أنه في حال وصول الحالات في الأردن إلى 5 آلاف حالة يومياً، فهناك حاجة إلى 300 جهاز تنفس اصطناعي شهرياً، يؤمّن تغطية إلى 600 مريض، حيث يتراوح مكوث المريض حوالي 15 يوما.

وتحدث الوهادنة عن وجود خطة واضحة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للتعامل مع القدرة الاستيعابيّة للقطاع الصحي، قائلاً إنه “المصدر الأكثر وثوقاً للحصول على المعلومات”.

وتتضمن الخطة أن يقوم القطاع الصحي بإشعار الحكومة مبكرا بحاجته إلى زيادة السعة، أو رفع مستوى الإجراءات الوقائية مبنية على دراسات؛ للتقليل من احتمال الخطأ ما أمكن، مثل الوصول إلى حجم 75% من إشغال العناية المركزة لكورونا، أو عند ملاحظة ازدياد مضاعف للحالات اليومية.

“في حال وجود 1000 حالة في الأردن مثل الوقت الحالي، فهناك حاجة إلى 60 جهاز تنفس شهريا وهو متوافر” وفق الوهادنة.