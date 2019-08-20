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“الووشو” يبدأ مشاركته الآسيوية

منذ ساعة واحدة
المنتخب الوطني للووشو - (من المصدر)

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عمان – الغد – يستهل المنتخب الوطني للووشو، اليوم، مشاركته في النسخة العاشرة من بطولة آسيا والتي تستضيفها بروناي.
ويمثل الأردن في هذه البطولة اللاعبان عبدالرحمن الشويكي (وزن 65 كغم) وعلي أبو زيد (وزن 70 كغم) إلى جانب المدرب غالب قريش ورئيس الوفد محمد الخوالدة.
وسيلتقي الشويكي اليوم مع اللاعب الفيتنامي في الدور ربع النهائي، فيما سيلتقي علي أبو زيد مع اللاعب الإيراني في الدور نصف النهائي.

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