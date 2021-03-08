اليابانيون يفضلون ألعابا أولمبية بدون جماهير أجنبية

طوكيو – يعارض غالبية اليابانيين وجود جماهير من الخارج في أولمبياد طوكيو المقرر هذا الصيف بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقًا لاستطلاع نُشر الاثنين، في وقت سيعلن المنظمون قرارا بشأن الأمر هذا الشهر.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة “يوميوري” اليومية أن 18% فقط من الذين تم استجوابهم يؤيدون السماح لجماهير الأجنبية بدخول اليابان لحضور منافسات الأولمبياد، بينما يعارض 77%.

وتم تأجيل أولمبياد طوكيو الذي كان مقررا صيف عام 2020، بسبب الأزمة الصحية العالمية. وسيقام الصيف المقبل في الفترة بين 23 تموز/يوليو إلى 8 آب/أغسطس.

وقالت اللجنة المنظمة للأولمبياد الأسبوع الماضي إنها تخطط للحسم في قضية المتفرجين الأجانب قبل نهاية الشهر الجاري، وعلى الارجح قبل بدء مسيرة الشعلة الأولمبية في البلاد في 25 الجاري.

لكن وفقا لوسائل الإعلام المحلية، تميل الحكومة اليابانية ومدينة طوكيو واللجنة المنظمة للأولمبياد نحو منع المتفرجين من الخارج وإقامة الحدث أمام جمهور محلي فقط.

وبحسب استطلاع صحيفة يوميوري، فإن 45% من المستطلعين يؤيدون حضور المتفرجين بشكل عام للألعاب، بينما يعارضها 48%.

وقالت رئيسة طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو الجمعة إن المنظمين “يريدون حقا إقامة الحدث في الملاعب الكاملة مع مشجعين من جميع أنحاء العالم”، لكنهم سيواجهون صعوبة “إذا لم نكن قادرين على استقبالهم وإذا لم تكن حالة المرافق الطبية مثالية”.

وقال المنظمون إنهم يعتزمون اتخاذ قرار في نيسان/أبريل بشأن السعة القصوى للملاعب في سياق الوباء.