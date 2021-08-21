الياباني ايتاكورا ينضم إلى شالكه الألماني

شالكه – انتقل اللاعب الدولي الياباني كو ايتاكورا إلى نادي شالكه الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بألمانيا، في عقد إعارة لمدة عام قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان ايتاكورا البالغ من العمر 24 عاماً ساهم في حصول اليابان على المركز الرابع في منافسات كرة القدم للرجال ضمن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وسبق للاعب الياباني أن أمضى موسمين ونصف على سبيل الإعارة مع نادي غرونينغن الهولندي. علماً بأنه كان يلعب من قبل مع نادي كاوازاكي فرونتال الياباني.

وقال ايتاكورا: أنا سعيد جداً لأنني أصبحت الآن لاعباً مع نادي شالكه، هذا النادي مشهور كثيراً في اليابان، وسبق أن لعب في صفوفه اتسوتو اوتشيدا، وأتمنى أن أنجح في إبهار الجمهور كما فعل اوتشيدا من قبل.

وكان اوتشيدا لعب سبع مواسم مع نادي شالكه، وساهم في بلوغه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2011. -(وكالات)