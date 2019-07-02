الياباني نيشينو يتولى قيادة “الدفة الفنّية” لمنتخب تايلاند

بانكوك – عُيّن أكيرا نيشينو – الذي قاد اليابان إلى ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 – مدرباً لمنتخبي تايلاند الأول والأولمبي لكرة القدم.
وجاء في بيان الإتحاد التايلاندي : “وافق أكيرا نيشينو أن يكون مدربا لمنتخبي تايلاند الأول وتحت 23 عاما ، للمنافسة في عدة بطولات مهمة”.
#ChangsuekNews "อากิระ นิชิโนะ" ยินดีตอบรับคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ และ ทีมชาติไทย U23 เพื่อลุยทัวร์นาเมนต์สำคัญ!#ช้างศึก #Togetherasone #บอลไทย pic.twitter.com/3PDWuG8WSs
— Changsuek (@Changsuek_TH) July 1, 2019
وسيتولى نيشينو (64 عاما) تدريب منتخب “شانغسوك” (فيلة الحرب) في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر ، كما سيتولى نيشينو أيضا تدريب المنتخب الأولمبي في ألعاب جنوب شرق آسيا في وقت لاحق هذه العام في الفيليبين وكأس آسيا العام المقبل. (أ ف ب)