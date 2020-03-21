العرب والعالمدولي

اليابان.. ارتفاع عدد الإصابات بـ”كورونا” إلى 1015

منذ دقيقتين
كورونا في اليابان

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طوكيو – ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 1015 حالة، فيما بلغ عدد الذين فارقوا الحياة بسبب الفيروس 43 شخصاً، وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن الجهات المختصة.
وبقيت مظاهر الحياة شبه طبيعية في اليابان رغم طلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من منظمي التجمعات الثقافية والرياضية والاجتماعية الترفيهية أن يدرسوا بعناية ضرورة تنظيمها بناء على تحذير لجنة طبية حكومية من زيادة “متفجرة” محتملة في الإصابات المحلية داخل اليابان بفيروس كورونا.
وأوعز آبي في اجتماع لجنة المتابعة الحكومية إلى وزارة التعليم بوضع مبادئ توجيهية لاحتمال إعادة فتح المدارس، وطلب آبي إلغاء الأحداث الكبيرة أو تأجيلها أو تقليصها للحد من مخاطر انتقال العدوى الجماعية.(بترا)

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