اليابان تؤكد التزامها بإقامة الأولمبياد

طوكيو – أكدت اليابان التزامها تجاه تنظيم أولمبياد طوكيو هذا العام ونفت بشكل قاطع الجمعة، تقرير إعلامي بشأن إلغائها في خطوة ربما لن تفعل الكثير لإخماد المخاوف المحلية حول إقامة البطولة في ظل جائحة عالمية.

ورغم إعلان اليابان حالة الطوارئ بسبب موجة ثالثة من الإصابة بعدوى كوفيد-19 تعهد منظمو الأولمبياد بالضغط لانطلاقها في موعدها المحدد في 23 تموز/ يوليو بعد عام من موعد انطلاقها الأصلي بعد قرار تأجيلها في آذار/مارس من العام الماضي.

وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إنه “لا صحة” لتقرير صحيفة التايمز حول تركيز اليابان على إلغاء البطولة واستضافتها في الموعد التالي المتاح في 2032.

وأضاف مانابو ساكاي نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي الجمعة “ننفي بشكل قاطع هذا التقرير”.

كما نفت اللجنة المنظمة للأولمبياد التقرير وقالت إن كل شركائها بما فيهم الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية “يركزون” على استضافة البطولة في موعدها.

وفي رد فعل على التقرير أكدت اللجنة الأولمبية الأسترالية ونظيرتها الأميركية أنهما ستواصلان الاستعداد للبطولة وفقا للجدول المعلن.

وأبلغ مات كارول الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأسترالية الصحفيين في سيدني الجمعة “للأسف يجب علي الرد على شائعات لا أساس لها بإلغاء أولمبياد طوكيو، هذه الشائعات تتسبب في قلق الرياضيين.

“أولمبياد طوكيو قائمة. الشعلة سيتم إشعالها في 23 يوليو 2021”.

وكتبت كل من اللجنة الأولمبية الأميركية والكندية في تويتر أنهما لم تحصلا على أي معلومات بشأن عدم إقامة الأولمبياد كما هو محدد.

ولم تتأثر اليابان بالجائحة مثل الاقتصادات الكبيرة الأخرى لكن الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين بالعدوى أدت إلى غلق الحدود أمام غير المقيمين من الأجانب وإعلان حالة الطوارئ في طوكيو ومدن كبرى أخرى.

وأظهرت استطلاعات رأي مؤخرا أن نحو 80% من اليابانيين لا يريدون إقامة الأولمبياد الصيف المقبل بسبب مخاوف من زيادة عدد الرياضيين وتفشي الفيروس.

وفي مقابلة قبل ظهور تقرير التايمز قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة إنه يأمل أن يساهم النجاح في توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا في إقامة بطولة آمنة في أكبر حدث رياضي عالمي.

وتمثل الأولمبياد خطوة كبيرة لليابان ورئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا الذي قال مطلع الأسبوع الحالي إن تنظيم البطولة “سيعيد الأمل والشجاعة للعالم”.

وأكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية التزامه بإقامة الأولمبياد في العام الحالي في مقابلة مع وكالة كيودو للأنباء الخميس.

وأبلغ باخ وكالة كيودو “في الوقت الحالي لا يوجد لدينا أي أسباب للتفكير في عدم انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو في الملعب الأولمبي في طوكيو”.

رويترز