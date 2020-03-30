اليابان تحول 100 مليون دولار إلى موازنة الأردن

عمان- الغد- أعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، اليوم الاثنين، عن تحويل الدفعة الثانية من قرض سياسة التنمية والبالغ 100 مليون دولار الى الموازنة.

وقالت جايكا على لسان المستشار الاقتصادي مسؤول المشاريع في الوكالة رباح الشنطي إنّ الحكومة الأردنية حققت جميع متطلبات الدفعة الثانية من قرض سياسات الإنماء الحالي مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ومن ثمّ قامت حكومة اليابان ممثلة بجايكا بتاريخ 30 آذارمارس 2020 بتحويل مبلغ 100 مليون دولار و التي تمثل الدفعة الثانية من قرض سياسات التنمية “بيئة الأعمال، التشغيل، والإستدامة المالية” .

وشملت إصلاحات الدفعة الثانية حزمة من المتطلبات التي تهدف لخفض تكاليف الإجراءات الحكومية، و تطوير و تحديث الشركات الصغيرة و المتوسطة.

أما بالنسبة للإصلاحات في قطاع التشغيل فهي تتمحور حول تطوير التعليم التشغيلي للشباب و كذلك نظام العمل المقتطع، و تبسيط إجراءات تصاريح العمل للمرأة و العمال الأجانب.

وبالنسبة لإصلاحات الإستدامة المالية، فهي تتركز حول تشجيع الشراكة بين القطاع العام و الخاص ، و كذلك الإدارة المناسبة للمال العام.

من الجدير بالذكر ان إتفاقية القرض البالغ قيمته 300 مليون دولار تم توقيعها في نهاية شهر تشرين الثاني 2018 خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لليابان.

وتم تحويل الدفعة الأولى من القرض وقيمتها 100 مليون دولار في أيار 2019 حالما حققت الحكومة الأردنية متطلبات الدفعة الأولى.

أما بالنسبة لشروط القرض فهي ميسرة و تتضمن 25 سنة فترة سداد ، حيث تمثل أول سبعة سنين فترة سماح ، مع سعر فائدة منخفض. القرض جزء من سلسلة قروض سياسات الإنماء الميسرة المقدمة من حكومة اليابان للأردن حيث إبتدأت في عام 2012 ووصلت الى ما يقارب مليار دولار أمريكي حتى الآن.

تحويل الدفعة الثانية في هذا التوقيت المهم للأردن يأتي بالرغم من التحديات الإقتصادية العالمية الحالية ، وهو دليل على أن الحكومة اليابانية ومجتمع الممولين على ثقة تامة بإصلاحات الحكومة الأردنية التي تهدف لتحقيق نمو إقتصادي ومواجهة التحديات المالية، خاصة بعد أن أقر مجلس صندوق النقد الدولي برنامج التصحيح الأقتصادي الجديد مع الأردن وقيمته 1.3 مليار دولار .