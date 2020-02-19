اليابان تخصص مليون دولار للاجئين السوريين بالأردن

عمان-خصصت حكومة اليابان مليون دولار إضافية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للعام الحالي لتوفير أنشطة داخل المراكز المجتمعية في مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين السوريين.

وقالت المفوضية في بيان صحفي إن التمويل جاء بناءً على دعم اليابان طويل الأمد للاجئين السوريين في الأردن، بهدف الاستمرار في حصول اللاجئين على التدريب المهني في المهارات وممارسة الرياضة والالتقاء بأصدقائهم.

وعلق ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش بالقول: يتفهم شعب اليابان لماذا لا يزال اللاجئون في الأردن بحاجة إلى دعمنا حيث يمكن للاجئين من جميع الأعمار أن يتعلموا ابراز إبداعاتهم وأن يكونوا أعضاء نشطاء في المجتمع ونحن نقدر الدور المهم للمفوضية وجهودها في تقديم الخدمات المختلفة مثل الحماية والرعاية الصحية والتدريب للحصول على عمل للاجئين السوريين. (بترا)