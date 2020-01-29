اليابان تسلم المعدات الطبية إلى العون الطبي للفلسطينيين

عمان- قدمت حكومة اليابان للعون الطبي للفلسطينيين – الأردن في العام 2018 منحة بلغ مجموعها (72،933 دولارا أميركيا) لتنفيذ مشروع بعنوان “توفير معدات طبية للمركز الطبي في مخيم جرش للاجئين الفلسطينيين” “من خلال منحة المساعدة اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية والتي تهدف إلى تحسين مستوى الاحتياجات الإنسانية الأساسية على المستوى الشعبي من خلال الجمعيات المحلية والبلديات .

وأقيم حفل تسليم المعدات الطبية بما في ذلك وحدة الأشعة وتخطيط القلب والأشعة فوق الصوتية وأجهزة تشخيص وفحص أمراض الأنف والأذن والحنجرة في عيادات العون الطبي للفلسطينيين في مخيم جرش للاجئين الفلسطينيين يوم الاثنين 27 كانون الثاني 2020، بحضور أرايكي كاتسوهيكو ، نائب رئيس البعثة في سفارة اليابان في المملكة والسيد مفلح عقل ،عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق لدى العون الطبي للفلسطينيين.

الهدف من المشروع هو تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في العيادات التابعة للعون الطبي للفلسطينيين من خلال توفير المعدات الطبية. العون الطبي للفلسطينيين منظمة غير حكومية تأسست العام 1990 وتدعم اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم من الفئات المحتاجة وذلك من خلال توفير الخدمات الطبية اللازمة. مع وجود هذه المعدات الطبية الجديدة التي قدمتها اليابان، سيكون التشخيص أكثر دقة وفوريا والعلاج المطلوب متوفرا.

في الخطاب الذي ألقاه خلال حفل التسليم ، أكد أرايكي على أهمية المشروع وقال: “أود التأكيد على أن دعم الفلسطينيين كان أحد أولويات المساعدة اليابانية للتنمية وقد دعمناهم في فلسطين وأيضا في الاردن. مع التركيز على الصعوبة المالية للأونروا ، أود أن أؤكد من جديد أننا دعمنا الأونروا منذ سنوات عديدة ونحن نعمل الآن بشكل وثيق مع الأردن لتمكين الأونروا من التغلب على هذه الصعوبة ومواصلة أنشطتها. نتمنى مخلصين أن تسهم المعدات المقدمة في إطار هذا المشروع في توفير الرعاية الطبية للشعب الفلسطيني .”

بموجب المنح اليابانية للمساعدة في مشاريع الأمن الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية، قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أميركي الى 148 مشروعا للمنظمات غير الحكومية والمدارس والمستشفيات والبلديات في الأردن منذ العام 1993.