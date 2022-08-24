قدمت حكومة اليابان منحة قدرها 89 ألفاً و917 دولاراً أميركيّاً إلى مركز سيدة السلام في عام 2021، لتوفير معدات التأهيل بموجب منحة المساعدة اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي “GGP”.

وتهدف هذه المنحة إلى تحسين خدمات المركز العلاجية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة من هم في أمس الحاجة إليها، من خلال توفير معدات تأهيل جديدة ومتخصصة والتي تعتبر ضرورية لتحسين الصحة والرفاهية وإدارة الألم وحركة وقوة الجسم للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومنذ إنشائه في عام 2004، قدم المركز خدمات يومية مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن خلفيتهم الدينية والاجتماعية والمالية.

وسيساهم هذا المشروع في تحسين جودة واستدامة خدمات المركز العلاجية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما في ذلك اللاجئين.

وأعرب سفير اليابان لدى المملكة شيمازاكي كاورو، في الكلمة التي ألقاها خلال حفل تسليم معدات التأهيل، اليوم، عن امتنانه لمساهمة مركز سيدة السلام في المجتمع، وقال: “من المؤسف أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات اجتماعية واقتصادية مختلفة بسبب أوضاعهم المالية والاجتماعية والجسدية. ومما زاد الوضع سوءاً، تأثر حياتهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية بشدة من جراء جائحة كورونا”.

وتابع السفير: “لهذا يُعد دعم هؤلاء الأشخاص عنصراً حاسماً في “الأمن الإنساني”، والجهود التي تبذلها حكومة اليابان لتعزيز الأمن الإنساني تستند على نص ميثاق المساعدة الإنمائية الرسمية لليابان. نأمل بصدق أن يساهم هذا المشروع في تحسين صحتهم وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية في المستقبل، مما يؤدي إلى تحقيق مجتمع متكاتف يعنى بالجميع دون استثناءات “.

وحضر حفل التسليم معدات التأهيل إلى جانب السفير الياباني لدى الأردن، والنائب البطريركي للاتين في الأردن نيافة المطران جمال خضر، والقائم بالأعمال لدى السفارة الرسوليّة في الأردن المونسنيور ماورو لالي، ومدير عام مركز سيدة السلام الأب الدكتور شوقي بطريان.

يُشار إلى أنه في إطار المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي، قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أميركي لـحوالي 153 مشروعاً للمنظمات غير الحكومية والمدارس والمستشفيات والحكومات المحلية في الأردن منذ عام 1993.