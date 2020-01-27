اليابان تعتزم استخدام الهيدروجين لإيقاد شعلة الألعاب الأولمبية 2020

طوكيو – أعلن منظمو الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 الاثنين أنه لأول مرة في تاريخ المسابقة الرياضية سيتم استخدام الهيدروجين لإيقاد شعلة الأوليمبياد.

وكان هذا القرار ضمن التدابير التي اقترحتها اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية المقبلة، والتي كان من بينها تركيب أسرة قابلة لإعادة التدوير في القرية الأولمبية أو تصنيع ميداليات من معادن قابلة لإعادة التدوير.

وأشارت اللجنة المنظمة في بيان لها أن الهيدروجين لا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون عند احتراقه، ولذا من المتوقع أن يكون سلاحا هاما في المعركة لتحقيق اقتصاد تقل به نسبة الكربون.

وأضاف البيان أن أولمبياد طوكيو 2020 نشرت حوالي 500 سيارة مزودة بمحركات هيدروجينية للألعاب، وبقرار استخدام هذا العنصر في الشعلة يعد استخدام الهيدروجين خطوة رمزية أبعد من ذلك. – (إفي).