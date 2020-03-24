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اليابان تقترح تأجيل أولمبياد 2020 بعد تزايد الضغوط بسبب كورونا

منذ 26 دقيقة

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طوكيو – اقترحت اليابان الثلاثاء تأجيل دورة الألعاب الأولمبية لمدة عام واحد عقب تزايد الضغوطات على اللجنة الأولمبية الدولية لاتخاذ قرار سريع حول تنظيم الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في طوكيو.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ان بلاده اقترحت تأجيل الألعاب لفترة عام، وقال بعد مشاورات هاتفية أجراها مع رئيس اللجنة الأولمبية الألماني توماس باخ: “اقترحت تأجيلا لنحو عام (للألعاب الأولمبية)، والرئيس باخ رد موافقا بنسبة 100 بالمئة”.

وجاء ذلك وسط ترجيحات بصدور إعلان رسمي من اللجنة الأولمبية الدولية بإرجاء الألعاب المقررة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس 2020، وسط دعوات متزايدة لذلك على خلفية تفشي وباء “كوفيد-19” الذي أدى الى وفاة أكثر من 16 ألف شخص حول العالم، وفرض قيودا واسعة على حركة التنقل والسفر، وجمّد النشاط الرياضي.

وبعد 24 ساعة على إعلان كندا وأستراليا انسحابهما من الدورة الأولمبية، أعربت اللجنة الأولمبية الأميركية الثلاثاء عن تأييدها لقرار التأجيل بعد استطلاعها آراء نحو أربعة آلاف رياضي أميركي. (أ ف ب)

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