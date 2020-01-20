اليابان تقدم منحة 91 ألف دينار لجمعية أردنية

عمان- الغد- قررت حكومة اليابان تقديم منحة بقيمة نحو 90 ألف دينار إلى جمعية العروة الوثقى الخيرية لتوفير المعدات الطبية بموجب برنامج المنح اليابانية للمساعدة في مشاريع الأمن الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية .

تم توقيع عقد المنحة في 20 يناير 2020 من قبل سعادة سفير اليابان لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد هيديناو ياناجي والدكتور موسى سلمان الأقطش رئيس الجمعية

تهدف هذه المنحة إلى توفير معدات طبية لإنشاء مركز طبي خيري جديد في منطقة نزال بشرق عمان، سيتكون المركز من عدة أقسام ، عيادة الطب العام ، عيادة طب الاسنان ، عيادة الامراض النسائية مع مرافق الصيدلية والمختبرات الخاصة بها والتي ستوفر خدمة الرعاية الصحية الأولية للأشخاص المستضعفين بغض النظر عن الجنسية أو التأمين صحي.

منذ تأسيسها في عام 1965، عملت جمعية العروة الوثقى الخيرية على مكافحة الفقر عن طريق المساعدات النقدية والعينية من خلال تطوير أنشطتها، تم إطلاق مشروع شامل لدعم الأسر الفقيرة والأيتام في عام 2012، بالإضافة الى الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والطبية، يعد إنشاء المركز الطبي جزءًا من هذا المشروع وسيتم توفير خدمة الرعاية الصحية الأولية بأسعار مقبولة.

في حفل التوقيع ، أعرب السفير ياناجي عن امتنانه للمساهمة الكبيرة لجمعية العروة الوثقى الخيرية في المجتمع وصرح قائلاً: “لقد أولت حكومة اليابان قيمة كبيرة لعمل الجمعية، لا سيما الأنشطة الرامية إلى دعم حياة المستضعفين بمن فيهم الأردنيون واللاجئين من مختلف البلدان. آمل مخلصًا أن يساعد هذا المشروع الجديد الجمعية في إنقاذ حياة الأشخاص المستضعفين والإسهام بشكل أكبر في مستقبل أفضل للمحتاجين”.

بموجب برنامج المنح اليابانية للمساعدة في مشاريع الأمن الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية ، قدمت اليابان أكثر من عشرة ملايين دولار أمريكي الى 148 مشروعًا للمنظمات غير الحكومية والمدارس والمستشفيات والحكومات المحلية في الأردن منذ عام 1993