اليابان تهزم إسبانيا وترافقها لدور الـ16 وخروج مخيب لألمانيا

اقتنص المنتخب الياباني بطاقة العبور لدور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر بفضل فوزه المثير على نظيره الإسباني 2 /1 مساء الخميس على استاد خليفة الدولي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة.

وحصدت إسبانيا بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الخامسة في الوقت الذي ودعت فيه ألمانيا البطولة رغم فوزها على كوستاريكا 4 /2 في المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها.

وتقدم المنتخب الإسباني بهدف مبكر عن طريق الفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 12 لكن البديل ريتسو دوان لاعب فرايبورج الألماني أدرك التعادل للساموراي الياباني في الدقيقة 48 وبعدها بثلاث دقائق أحرز أوه تاناكا لاعب فورتونا دوسلدورف الألماني الهدف الثاني لليابان.

ونجح موراتا في التسجيل خلال أول ثلاث مباريات بدور المجموعات، ليصبح أول لاعب إسباني يحقق هذا الإنجاز، منذ تيلمو زارا في مونديال 1950.

وعلى استاد البيت، تقدم المنتخب الألماني بهدف سجله سيرج نابري في الدقيقة العاشرة، وتعادل منتخب كوستاريكا بهدف سجله يلتسين تيخيدا في الدقيقة 59، ثم أضاف خوان بابلو فارجاس الهدف الثاني لكوستاريكا في الدقيقة 71 قبل أن يسجل كاي هافيرتز (هدفين) لمنتخب ألمانيا في الدقيقتين 73 و85 وتبعه نيكلاس فولكروج بتسجيل الهدف الرابع قبل دقيقة من النهاية.

وتصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط وحلت إسبانيا في المركز الثاني برصيد أربع نقاط ، متفوقة بفارق الأهداف على ألمانيا صاحبة المركز الثالث وجاءت كوستاريكا في المركز الرابع بثلاث نقاط، لتودع المونديال برفقة ألمانيا.

وبدأ المنتخب الياباني مشواره في المونديال بفوز مفاجئ على ألمانيا بهدفين لهدف ثم خسر في المباراة الثانية أمام كوستاريكا بهدف دون رد، فيما استهل منتخب إسبانيا مسيرته بفوز كاسح على كوستاريكا بسبعة أهداف دون مقابل ثم تعادل في الجولة الثانية مع ألمانيا بهدف لمثله. – (د ب أ)