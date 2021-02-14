اليابان توافق على استخدام لقاح فايزر قبل 5 اشهر على انطلاق الالعاب الاولمبية

طوكيو – وافقت اليابان الاحد على استخدام لقاح فايرز لمكافحة فيروس كورونا قبل 5 اشهر على انطلاق الالعاب الاولمبية الصيفية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في تغريدة له “اليوم، اعطى وزير الصحة الضوء الاخضر الخاص بلقاح فايزر”.

ومن المتوقع ان تبدأ اليابان في وصف لقاح فايزر/بايونتك ل20 الف عامل في القطاع الصحي اعتبارا من الاربعاء قبل ان تشمل عملية اللقاح الموظفين الاخرين في القطاع الصحي والاشخاص المسنين اعتبارا من نيسان/ابريل مع اللجوء الى لقاحات اخرى.

ولم تتقدم الحكومة حتى الآن باستراتيجيتها لتعميم اللقاحات على باقي سكانها الذي يبلغ عددهم 126 مليون نسمة.

وكان منظمو الالعاب الاولمبية أكدوا في تصريحات سابقة بان الالعاب ستقام في موعدها بغض النظر عن وضع جائحة كوفيد-19 حول العالم.

وتنطلق الالعاب في 23 تموز/يوليو وتنتهي في الثامن من اب/اغسطس المقبلين. – (أ ف ب)