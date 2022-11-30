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اليابان تولّد الطاقة من الثلوج

11:30 ص2022-11-30
اليابان تولّد الطاقة من الثلوج
اليابان تولّد الطاقة من الثلوج

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ذكرت وسائل إعلام أن خبراء يابانيين تمكنوا من تطوير تقنية لتوليد الطاقة (الكهرباء) بالاعتماد على الثلوج. وسيتم تجريبها خلال ديسمبر المقبل في أوموري، أكثر مدن اليابان تساقطاً للثلوج.

تكنولوجيا متجددة تتيح توليد الكهرباء من برودة الليل

وأشارت إلى «أن التقنية الجديدة، التي ابتكرها كوجي إينوكي، الأستاذ في جامعة طوكيو للاتصالات، لن تقل كفاءة عن تقنية الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء».

وتعتمد التقنية الجديدة على منظومة تضم حلقات مغلقة يدور السائل بداخلها، على خلق فارق في درجات الحرارة، يحدث تأثيراً فيزيائياً يؤدي إلى تدوير توربينات ستقوم بدورها بتوليد الكهرباء.

11:30 ص2022-11-30
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