اليابان تُسّلم معّدات وأجهزة طبية لجمعية الفاروق لرعاية الأيتام في مخيم إربد

أحمد التميمي

إربد-الغد- أقيم حفل تسليم أجهزة فحص ترقق وهشاشة العظام وأجهزة الموجات فوق الصوتية ذات الابعاد الرباعية (ألتراساوند) لعيادات جمعية الفاروق لرعاية الأيتام في مخيم إربد للاجئين الفلسطينيين بحضور نائب السفير الياباني لدى المملكة ماساهيرو تادا ورئيس جمعية الفاروق لرعاية الايتام. حسين فايز أبو دبي.

وقدمت الحكومة اليابانية لجمعية الفاروق لرعاية الايتام في عام 2018، منحة مالية بلغ مجموع قيمتها خمسون ألفا وستمائة وخمسة وثلاثين دولار أمريكي 50.635.00 من أجل تنفيذ مشروع بعنوان ” توفير أجهزة ومعدات طبية للعيادات الصحية في مخيم إربد للاجئين الفلسطينيين ” من خلال برنامج المساعدات والمنح اليابانية المعروف باسم “مشاريع الأمن الانساني على المستوى الشعبي” والتي تهدف الى تحسين الاحتياجات الإنسانية الأساسية على مستوى القاعدة الشعبية عن طريق تمكين الجمعيات الخيرية الأردنية والحكومات المحلية.

ويهدف المشروع الى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في المركز الطبي لجمعية الفاروق لرعاية الأيتام من خلال تحسين الفحص النسائي المتقدم والدقيق بما في ذلك تشخيص اضطرابات الجنين ، من خلال توفير أجهزة الموجات فوق الصوتية ذات الابعاد الرباعية (ألتراساوند) وأيضا توفير أجهزة الكشف المبكر عن مرض هشاشة العظام.

وتأسست جمعية الفاروق لرعاية الأيتام في عام 1991 كمنظمة غير حكومية وتدعم الأيتام وغيرهم من الفئات المستضعفة بما في ذلك اللاجئين من خلال تقديم خدمات متنوعة مثل توفير الفرص التعليمية والسكن ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية بأسعار معقولة، ومع وجود المعدات الطبية الجديدة المقدمة من اليابان ، سيصبح التشخيص فوري وأكثر دقة من قبل الأطباء وستكون الرعاية الطبية اللازمة متاحة في المركز الطبي للجمعية في مخيم إربد للاجئين الفلسطينيين.

وأكد نائب السفير الياباني السيد تادا على أهمية المشروع، متأملا ان يتم استخدام المعدات الطبية التي تقدمها الحكومة اليابانية بشكل فعال ومستمر من قبل الجمعية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للأمهات واللاجئات في إربد على حد سواء بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية “.

من الجدير بالذكر ان اليابان قدمت أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي لما مجموعه 147 مشروعا للمنظمات غير الحكومية والمدارس والمستشفيات والحكومات المحلية في الأردن منذ عام 1993 وذلك ضمن إطار برنامج منح مشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي.