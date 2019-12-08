طوكيو – كرّم الدوري الياباني الممتاز الأحد الإسبانيين أندريس إنييستا وديفيد فيا على الموسم الذي قدماه بين صفوف فيسيل كوبي، وذلك أثناء تسليم الجوائز السنوية للمنافسة الكروية المحلية.

وحصل إنييستا على جائزة هدف العام عن الهدف الذي سجله في مرمى ناجويا جرامبوس في الدقيقة 27 من عمر اللقاء الذي أقيم في 30 يونيو/حزيران الماضي ضمن الجولة 17 من الدوري الياباني.

Muy contento por este reconocimiento, es un honor formar parte del mejor 11 de la @J_League 2019. Siento mucho no haber podido estar ahí con vosotros. Muchas gracias a todos!! Nos vemos el año que viene ☺☺☺ pic.twitter.com/gX61rEGVsb — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) December 8, 2019

من جانبه، جاء فيا ضمن التشكيلة المثالية للدوري الياباني الممتاز الذي انتهى السبت بفوز فيسيل كوبي على جوبيلو إيواتا (4-1).

وسجل فيا هدفا من رباعية فيسيل كوبي في هذه المباراة التي كانت الأخيرة بالدوري للهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا لكرة القدم.

ولا زال أمام المهاجم الإسباني الذي كان قد أعلن أن هذا أخر موسم له قبل اعتزال اللعب، بطولة كأس الإمبراطور حيث سيخوض مباراة نصف النهائي في 21 ديسمبر/كانون أول الجاري ثم النهائي حال فاز فريقه في فرصة لينهي مسيرته بلقب جديد، وانهى فيسيل كوبي الموسم في المركز الثامن بترتيب الدوري الياباني. (إفي)