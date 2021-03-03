اليابان ستتخذ قرارا نهاية آذار حول دخول زوار لحضور الأولمبياد

طوكيو – تقرر اليابان نهاية الشهر الحالي ما إذا كانت ستسمح لزوار أجانب بدخول أراضيها لحضور أولمبياد طوكيو 2020، حسبما أعلنت اللجنة المنظمة للحدث اليوم.

كما سيتعين على طوكيو أيضا تحديد العدد المسموح له بالتواجد داخل المنشآت الرياضية وذلك قبل انتهاء أبريل/نيسان المقبل، وفقا لما صرحت به رئيسة اللجنة سايكو هاشيموتو خلال مؤتمر صحفي.

وأوضحت هاشيموتو “نظرا لوضع كوفيد المتغير في كل لحظة، نعتقد أنه من الضروري أن نتخذ قرارا بأسرع ما يمكن”، في ختام المؤتمر الذي عقد عن بعد وجمع اللجنة المنظمة والسلطات اليابانية واللجنتين الأوليمبية والبارالمبية الدوليتين.

وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة للأوليمبياد أن قرار دخول مسافرين أجانب من عدمه بمناسبة الحدث الرياضي سيتخذ “وفقا لآراء الخبراء في مجال الصحة والوضع الوبائي لكوفيد سواء في اليابان أو الدول الأخرى”.

ولا تزال اليابان، التي يفترض أن تستضيف أوليمبياد طوكيو في 23 يوليو/تموز المقبل والبارالمبياد في 24 آب/ أغسطس المقبل، تغلق حدودها في وجه المسافرين الأجانب منذ أشهر كإجراء احترازي لوقف انتشار كوفيد-19. – (إفي)