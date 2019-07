“اليافعة” الأمريكية غوف “تُغازل” لقب بطولة ويمبلدون

لندن – لم تكتفِ الأمريكية كوري غوف (15 عاماً) بإقصاء مواطنتها فينوس وليامز “حاملة اللقب” 5 مرات من الدور الأول لبطولة ويمبلدون لكرة المضرب ، بل عبّرت عن رغبتها بإحراز اللقب.

ولم تكن غوف قد ولدت بعد ، عندما توّجت فينوس بأول لقبين على الملاعب الخضراء في لندن عامي 2000 و2001 ، لكنها بدت غير خائفة أمام قدوتها البالغة (39 عاما) وتفوقت عليها الاثنين 6-4 و6-4.

وقالت أصغر لاعبة تشارك في بطولة ويمبلدون بمؤتمر صحافي بعد المباراة : “هدفي إحراز اللقب ، قلتها من قبل ، أريد أن أكون الأعظم”.

"I am literally living my dream right now."

15-year-old #CoriGauff beat her idol Venus Williams at #Wimbledon on Monday.

She is the youngest player ever to qualify for the main draw at Wimbledon 🎾https://t.co/rHwUNVVx5U pic.twitter.com/0tiXRmS2vF

