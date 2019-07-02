“اليافعة” الأمريكية غوف “تُغازل” لقب بطولة ويمبلدون

لندن – لم تكتفِ الأمريكية كوري غوف (15 عاماً) بإقصاء مواطنتها فينوس وليامز “حاملة اللقب” 5 مرات من الدور الأول لبطولة ويمبلدون لكرة المضرب ، بل عبّرت عن رغبتها بإحراز اللقب.

ولم تكن غوف قد ولدت بعد ، عندما توّجت فينوس بأول لقبين على الملاعب الخضراء في لندن عامي 2000 و2001 ، لكنها بدت غير خائفة أمام قدوتها البالغة (39 عاما) وتفوقت عليها الاثنين 6-4 و6-4.

وقالت أصغر لاعبة تشارك في بطولة ويمبلدون بمؤتمر صحافي بعد المباراة : “هدفي إحراز اللقب ، قلتها من قبل ، أريد أن أكون الأعظم”.

"I am literally living my dream right now." 15-year-old #CoriGauff beat her idol Venus Williams at #Wimbledon on Monday. She is the youngest player ever to qualify for the main draw at Wimbledon 🎾https://t.co/rHwUNVVx5U pic.twitter.com/0tiXRmS2vF — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 2, 2019

وأثنت غوف على منافستها فينوس بعد فوزها عليها ، بالقول : “قلت لها ، شكرا لكل ما قمت به”.

وعلى غرار معظم اليافعات الأمريكيات ، تقتدي غوف التي تفضل مناداتها “كوكو”، بالمغنيتين ريهانا وبيونسي، لكن في الملاعب نشأت على حب فينوس وشقيقتها الصغرى الأسطورية سيرينا.

وكشفت أن النجم السويسري روجر فيدرر ساهم برفع معنوياتها قبل احرازها لقب الناشئات في بطولة “رولان غاروس” الفرنسية العام الماضي.

وتلتقي غوف المشاركة ببطاقة دعوة وخاضت دورين تمهيدين في الدور الثاني السلوفاكية المخضرمة ماغدالينا ريباريكوفا.

(أ ف ب)