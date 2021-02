اليافع موسيالا يفضّل منتخب ألمانيا على حساب إنجلترا

برلين – فضّل اليافع جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ بطل أوروبا، تمثيل منتخب ألمانيا بدلا من انكلترا، بعد أن اصبح الثلاثاء اصغر لاعب يسجل لفريقه الالماني في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقبل ثلاثة أيام من بلوغه الثامنة عشرة، سجّل موسيالا مع الفريق البافاري خلال فوز فريقه على ارض لاتسيو الإيطالي 4-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

وُلد موسيالا في شتوتغارت لوالدة ألمانية ووالد بريطاني-نيجيري، ويستحوذ على الجنسيتين الالمانية والانكليزية، بعد انتقاله بعمر السابعة مع عائلته إلى لندن.

انضم إلى أكاديمية تشلسي قبل الانتقال منذ سنتين إلى بايرن ميونيخ، استهل مشواره مع منتخب انكلترا دون 21 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنه فضّل حمل الوان منتخب المانيا.

Bayern Munich's 17-year-old midfielder Jamal Musiala, who played for England's youth teams, has chosen to represent Germany at international level

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 24, 2021